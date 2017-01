Sve češća nagla srčana smrt za vrijeme čišćenja snijega

Ako niste fizički aktivni preko godine, zima nije vrijeme za dokazivanje vlastitih fizičkih sposobnosti jer pri esktremnom naporu može doći i do ekstremno teških komplikacija. Osobito to važi za najrizičnije skupine, a to su bolesnici s povišenim tlakom, šećernom bolesti, povišenim masnoćama u krvi i pušači.

"Sada se nalazimo u najhladnijem dobu godine, dnevne temperature zraka često ne prelaze nula stupnjeva Celzijusa. Ovakve vremenske prilike prvi će osjetiti pacijenti koji boluju od različitih oblika ishemijske bolesti srca ili tkzv koronarne bolesti. " ističe dr. Dražen Šebetić, specijalist internist, subspecijalist kardiolog te pojašnjava kako je kod bolesnika glavni problem sužavanje arterija koje dovode krv u srčani mišić, a glavni simptom jest bol iza prsne kosti koji je najčešće potaknut fizičkim naporom.

Naše tijelo uslijed izlaganja hladnoći aktivira različite mehanizme koji ne dopuštaju gubitak tjelesne topline, jedan do najčešćih mehanizama za zadržavanje tjelesne topline jest grč ili latinski spazam arterija.

Za fizički napor je potrebno zdravo srce

Tipičan primjer takvog teškog napora po velikoj hladnoći jest čišćenje snijega, stoga nije rijetkost da se srčani udar razvije baš za vrijeme čišćenja snijega, kao što nije rijetkost čuti o nagloj srčanoj smrti za vrijeme čišćenja snijega pa i u mlađoj dobi.

"Da bismo se u zimi odlučili na teški fizički napor, potrebno je biti siguran u zdravlje vlastita srca (pregled kardiologa), potrebno je osobito adekvatno regulirati arterijski tlak ako je povišen, apsolutno izbjegavati pušenje kao još jedan dodatni stres na stijenku arterija i najvažnije ne ispitivati vlastite fizičke mogućnosti ako prije toga nismo bili u fizičkom treningu ili vježbanju. " napominje dr. Šebetić

Ne zaboravimo da simptomi srčanog udara ne moraju uvijek biti stezajuća bol iza prsne kosti jer ponekad tu bol može pratiti jaka mučnina i povraćanje, zatim hladno znojenje, pečenje u prištu, bolovi u lijevoj ruci ili u obje ruke, bolovi koji se šire u vrat i donju čeljusti ili bolovi koji se šire u leđa.

Savjet liječnika:

Ako primijetimo zimi pri hladnoći bolove iza prsne kosti koji nestaju kada se zagrijemo i ako su ti bolovi sve češći i češći i dulje traju te ako se osim u naporu počinju javljati i u mirovanju te se šire u vrat ili lijevu ruku razlog je to da se odmah javimo liječniku jer treba isključiti pojavu takozvanog akutnog koronarnog sindroma najteži oblik kojega je srčani udar.

Ako prilikom čišćenja snijega osjetimo bilo jaku zaduhu ili bol u prsištu, treba odmah prekinuti aktivnosti i povući se u toplo. Ako se u toplom i u mirovanju tegobe ne smire treba se javiti liječniku obiteljske medicine. Ako bol u prsima postaje sve jača tada treba pozvati hitnu službu.

Ukoliko bolujete od kroničnih oblika srčano žilnih bolesti, izbjegavajte teže napore i izlaganje velikoj hladnoći. Ako niste fizički aktivni preko godine zima nije vrijeme za dokazivanje vlastitih fizičkih sposobnosti jer pri esktremnom naporu može doći i do ekstremno teških komplikacija. Osobito to važi za najrizičnije skupine, a to su bolesnici s povišenim tlakom, šećernom bolesti, povišenim masnoćama u krvi i pušači.

Ana Abrahamsberg

Foto: Shutterstock