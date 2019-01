7 razloga zašto su mačke dobre za naše zdravlje

Mnogi im ne mogu odoljeti ili zamisliti svoj dom bez njih! Mačke su se uvukle pod našu kožu i postale su dijelom obitelji. No, osim što vam pružaju dobro društvo i privrženost, mačke su zapravo korisne za naše zdravlje!

Ponekad mačići mogu biti neodoljivi... baš kao i zgodni manekeni!

1. Zaboravite na stres

Potrebno je provesti samo 15 do 30 minuta dnevno s mačkom (no, dobro, ili psom) kako biste ublažili tjeskobu i rasteretili se stresa. Naše tijelo prolazi kroz promjene za vrijeme druženja s ljubimcima, što utječe na raspoloženje. Razina hormona stresa kortizola se snizi, a stvaranje serotonina, kemikalije koju vežemo uz dobrobit organizma, se povisi.

2. Imat ćete zdravije srce

Dvadesetogodišnje je istraživanje ustanovilo dugoročne dobrobiti druženja s mačkama za srce. Osobe koje nikada nisu imale mačku bile su izložene 40 posto višem riziku od srčanog udara nego vlasnici mačaka. U drugoj je studiji zaključeno kako vlasnici pasa imaju veće šanse poživjeti godinu dana nakon srčanog udara.

3. Zaštićeniji ste od moždanog udara

Jednako kao što su vlasnici mačaka manje skloniji srčanom udaru, tako ih rjeđe pogodi moždani udar. Istraživači vjeruju kako mačke više smiruju svoje vlasnike nego druge vrste životinja. S druge strane, možda je posrijedi karakter vlasnika mačaka – često se fokusiraju na mačke i one postaju središte njihovih interesa, zbog čega u manjoj mjeri razmišljaju o svojim problemima.

4. Vaš će imunitet biti snažniji

Djeca koja su odrasla sa psom ili mačkom u kući manje su sklona alergijama, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Allergy and Clinical Immunology. Sigurno se vrijedi uložiti u dugogodišnje prijateljstvo vašeg djeteta i bezuvjetnog prijatelja koji će biti uz njega.

5. Predenje pomaže mišićima i kostima

Terapija vibracijama često se koristi za ojačanje kostiju i mišića nakon prijeloma ili ozljede. Zanimljivo je da mačje predenje može stvoriti vibracije između 20 i čak 140 Hz, što je pravi raspon za ojačavanje kostiju i mišića.

6. Pomažu autističnim mališanima

Francuska studija objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences je pokazala kako vlasnici mačaka imaju povišenu razinu oslobađanja hormona oksitocina u mozgu. Riječ je o hormonu koji olakšava zaljubljenost, povezanost , snizuje razinu stresa, ublažava bolove, a mališani s autizmom se osjećaju mirnije.

7. Zdraviji i sretniji

Vlasnici mačaka se 12 posto rjeđe javljaju svom liječniku zbog nekog problema u odnosu na osobe koje nemaju svog najboljeg dlakavca uza sebe, pokazale su studije. To znači da su sretniji i zdraviji!

Trebate li još neki razlog za udomljavanje mačke?

Da svaki ured ima ovakav "alat" protiv stresa, jedva bismo dočekali ponedjeljak. Video: terapija mačićima

K. Pužar

Foto: Shutterstock